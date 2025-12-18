Nel corso di controlli ad Acerra, i carabinieri hanno scoperto una pescheria abusiva dedita alla vendita di anguille. L'intervento ha portato a un maxi sequestro, evidenziando la presenza di attività illecite nel settore ittico. Un intervento che sottolinea l'importanza della tutela della legalità e della corretta gestione delle risorse marine.

© Napolitoday.it - Scoperta pescheria abusiva: maxi sequestro di anguille

Scoperta, ad Acerra, una pescheria abusiva dedita alla vendita di anguille. È quanto hanno scoperto i carabinieri nel corso di alcuni controlli. In particolare, la pescheria abusiva era stata allestita in un'abitazione privata dove i militari hanno scoperto un manufatto in metallo con all'interno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Pescheria piena di ordini per le feste, ma è abusiva e senza norme igieniche: sequestrati 110 chili di anguille

Leggi anche: Scoperta fabbrica abusiva di fuochi d’artificio: scatta maxi sequestro e una denuncia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Pescheria piena di ordini per le feste, ma è abusiva e senza norme igieniche: sequestrati 110 chili di anguille - La scoperta è stata effettuata dai carabinieri ad Acerra, nella provincia di Napoli: le anguille sequestrate, considerate in via di estinzione, sono state ... fanpage.it