Scoperta pescheria abusiva | maxi sequestro di anguille
Nel corso di controlli ad Acerra, i carabinieri hanno scoperto una pescheria abusiva dedita alla vendita di anguille. L'intervento ha portato a un maxi sequestro, evidenziando la presenza di attività illecite nel settore ittico. Un intervento che sottolinea l'importanza della tutela della legalità e della corretta gestione delle risorse marine.
Scoperta, ad Acerra, una pescheria abusiva dedita alla vendita di anguille. È quanto hanno scoperto i carabinieri nel corso di alcuni controlli. In particolare, la pescheria abusiva era stata allestita in un'abitazione privata dove i militari hanno scoperto un manufatto in metallo con all'interno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Pescheria piena di ordini per le feste, ma è abusiva e senza norme igieniche: sequestrati 110 chili di anguille
Leggi anche: Scoperta fabbrica abusiva di fuochi d’artificio: scatta maxi sequestro e una denuncia
Pescheria piena di ordini per le feste, ma è abusiva e senza norme igieniche: sequestrati 110 chili di anguille - La scoperta è stata effettuata dai carabinieri ad Acerra, nella provincia di Napoli: le anguille sequestrate, considerate in via di estinzione, sono state ... fanpage.it
Pescheria abusiva scoperta a Scampia: sequestrati 100 chili di pesce non adatto al consumo - Era totalmente abusiva, sprovvista di qualsiasi autorizzazione, la pescheria scoperta dai carabinieri a Scampia, quartiere della periferia settentrionale di Napoli. fanpage.it
Anche Veronamercato sostiene il progetto “Natale diffuso a Verona”, promosso dal Comune di Verona, con un percorso narrativo alla scoperta del centro storico cittadino in Piazzetta Pescheria. Vieni a trovarci - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.