Pescare Show 2026 | Rimini capitale pesca sportiva

La città di Rimini si prepara ad accogliere ancora una volta Pescare Show, la fiera dedicata alla pesca sportiva. Dal 13 al 15 febbraio, la Romagna diventa il centro dell’universo outdoor, attirando appassionati e professionisti da tutta Italia e oltre. La manifestazione torna con tante novità e un programma ricco di eventi, pronti a far vivere tre giorni pieni di incontri, dimostrazioni e nuove attrezzature.

Grande attesa per Pescare Show 2026, la fiera internazionale interamente dedicata alla pesca. Dal 13 al 15 febbraio 2026 Rimini, nella splendida Romagna, torna sotto i riflettori del mondo outdoor con una nuova edizione di Pescare Show. Stiamo parlando dell'appuntamento firmato Italian Exhibition Group che negli ultimi anni ha saputo trasformarsi in un vero hub internazionale per la pesca sportiva e la nautica da diporto. Nel suggestivo Quartiere Fieristico della città romagnola l'adrenalina non può non crescere. Eh già, la favolosa Rimini, forte della sua identità marittima e della sua vocazione all'accoglienza, si conferma ancora una volta location d'eccezione.

Il Club Nautico Rimini a Pescare Show, uno spazio dedicato al mare, alla pesca sportiva e alla formazione. Dal 13 al 15 febbraio 2026, il Club Nautico Rimini sarà presente a Pescare Show con uno stand alla Fiera di Rimini, nel Padiglione A1, stand 198.

Pescare Show 2026 cresce e raddoppia: oltre 160 brand in fiera a Rimini. Oltre 160 brand e espositori in fiera, +60% rispetto al 2025, sei padiglioni occupati e superficie espositiva raddoppiata.

Honda Marine conferma la presenza al Pescare Show 2026 di Rimini con anteprime fuoribordo e due imbarcazioni di rilievo.

Bahamas e gli sport acquatici: il meglio dell'offerta in scena a Pescare Show di Rimini.

Suzuki al Pescare Show 2026. Suzuki sarà presente al Pescare Show 2026 di Rimini con uno stand di circa 130 metri quadrati all'interno del Pad.C1.

Bolsena Yachting porta a Pescare Show il meglio del kayak fishing. Kayak HOBIE e Anteprima NATIVE & BONAFIDE. Modelli top di gamma, progettati e costruiti negli USA, con soluzioni tecnologiche avanzate per elettronica.

