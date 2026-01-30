Pescare Show 2026 cresce e raddoppia | oltre 160 brand in fiera a Rimini

A Rimini, la Pescare Show 2026 si prepara a raddoppiare. Sono più di 160 i brand e gli espositori che prenderanno parte alla fiera, con un aumento del 60% rispetto all’anno scorso. La manifestazione occupa ora sei padiglioni e la superficie espositiva è stata ampliata, confermando il suo ruolo come uno degli appuntamenti principali del settore.

Sei padiglioni, aree outdoor e competizioni internazionali per la seconda edizione riminese della manifestazione dedicata a pesca sportiva e nautica Oltre 160 brand ed espositori in fiera, +60% rispetto al 2025, sei padiglioni occupati e superficie espositiva raddoppiata. E ancora, aree esterne attrezzate per prove, competizioni internazionali e un ricco programma di attività su un territorio che esalta passione, innovazione, ambiente e sostenibilità. Sono i numeri che confermano Pescare Show 2026 come il palcoscenico d’elezione della pesca sportiva e della nautica da diporto italiana, dove appassionati, esperti e professionisti si incontrano dal 13 al 15 febbraio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera per la seconda edizione nel capoluogo romagnolo della manifestazione firmata Italian Exhibition Group.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Pescare Show Rimini 2026 (13-15 febbraio 2026)

@TravelBahamas sarà presente a Pescare Show e lancerà una mini brochure dedicata alla pesca alle Bahamas, oltre a un flyer con delle offerte di pacchetti pesca alle Bahamas. Il tutto in partnership con @h20magazineofficial. Padiglione C1 Stand 035 - facebook.com facebook