Pesa ha avviato una nuova operazione di salvataggio per proteggere il suo corso d’acqua, posizionando quattro briglie lungo il fiume per creare riserve d’acqua. Questa iniziativa mira a ridurre il rischio di allagamenti e a garantire un flusso stabile durante i periodi di siccità. Il progetto si inserisce nel quadro del Contratto di fiume della Pesa, in risposta alle recenti alterazioni delle portate idriche registrate negli ultimi mesi.

"Un intervento aggiuntivo, inquadrato però sempre nella medesima cornice del bacino e del Contratto di fiume della Pesa, finalizzato alla tutela dell’ ecosistema fluviale. L’aspetto innovativo rispetto alle altre opere è che non è antropocentrico: ha come priorità la tutela della biodiversità ". L’assessore all’Ambiente del Comune di Montelupo, Lorenzo Nesi, ha così annunciato l’operazione da 350mila euro che sarà effettuato dal Consorzio di Bonifica nei prossimi mesi sulla pesa, sia sul territorio comunale montelupino che nei tratti ricadenti sui territori di Montespertoli, Scandicci e Lastra a Signa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pesa, missione di salvataggio: "Quattro ’briglie’ lungo il fiume per sviluppare riserve d’acqua"

