Uomo cade in acqua salvataggio nel fiume Dora Riparia a Torino Aurora

Da torinotoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, venerdì 16 gennaio 2026, un uomo è caduto nel fiume Dora Riparia a Torino, vicino a Lungodora Agrigento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per il suo recupero e salvataggio. L’incidente ha coinvolto i servizi di emergenza, che stanno lavorando per garantire la sicurezza dell’interessato. La situazione è sotto controllo e ulteriori aggiornamenti saranno comunicati appena disponibili.

Un uomo è caduto nel fiume Dora Riparia all'altezza di lungoDora Agrigento a Torino nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 gennaio 2026. È stato messo in salvo dai sommozzatori dai vigili del fuoco, rianimato dai sanitari del 118 Azienda Zero e trasportato in ambulanza all'ospedale San Giovanni Bosco. 🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Torino, cede la balaustra vicino al fiume Po: uomo in acqua, sua moglie cade e si rompe il braccio

Leggi anche: Torino, cede la balaustra in legno vicino al fiume Po: uomo in acqua, sua moglie cade e si rompe il braccio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Como, cerca di salvare un uomo caduto nel lagoo ma scivola, si rompe sette costole e finisce in acqua: salvato dai militari; Cade in Arno dal ponte alla Carraia: tratto in salvo dai vigili del fuoco; Udine, auto finisce nella roggia di Palma e si capotta: sessantenne muore in ospedale; Firenze, cade in Arno e salvato dai vigili del fuoco.

uomo cade acqua salvataggioUomo cade in acqua, salvataggio nel fiume Dora Riparia a Torino Aurora - Un uomo è caduto nel fiume Dora Riparia all'altezza di lungoDora Agrigento a Torino nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 gennaio 2026. torinotoday.it

Porto Santo Stefano, cade in acqua dagli scogli: il video del salvataggio della Guardia Costiera - Nel pomeriggio di sabato 30 agosto, un uomo di 30 anni è stato tratto in salvo dalla Guardia Costiera di Porto Santo Stefano, dopo essere scivolato dagli scogli in zona Cala Moresca, lungo la costa ... blitzquotidiano.it

uomo cade acqua salvataggioFlorida, parapendista precipita in mare: il video choc della caduta e il salvataggio - Sorpreso in volo da un’improvvisa raffica di vento, un uomo di 52 anni è precipitato con il suo parapendio a Pompano Beach, in Florida. tg.la7.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.