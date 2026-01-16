Uomo cade in acqua salvataggio nel fiume Dora Riparia a Torino Aurora

Oggi, venerdì 16 gennaio 2026, un uomo è caduto nel fiume Dora Riparia a Torino, vicino a Lungodora Agrigento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per il suo recupero e salvataggio. L’incidente ha coinvolto i servizi di emergenza, che stanno lavorando per garantire la sicurezza dell’interessato. La situazione è sotto controllo e ulteriori aggiornamenti saranno comunicati appena disponibili.

Un uomo è caduto nel fiume Dora Riparia all'altezza di lungoDora Agrigento a Torino nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 gennaio 2026. È stato messo in salvo dai sommozzatori dai vigili del fuoco, rianimato dai sanitari del 118 Azienda Zero e trasportato in ambulanza all'ospedale San Giovanni Bosco.

