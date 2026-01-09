Madre e figlio finiscono con l' auto nel fiume | il salvataggio in Brianza

Un incidente nel Brianza ha coinvolto madre e figlio, che sono finiti con l’auto nel fiume. Secondo le prime informazioni, l’uomo potrebbe aver avuto un malore alla guida, causando la perdita di controllo e l’incidente. Le operazioni di soccorso sono in corso per estrarre le persone coinvolte e garantire la loro sicurezza.

Corriere della Sera. . «Mi commuove e mi fa vedere quanto era amato mio figlio, credo che ne è molto felice anche lui, perché so che ci guarda». Così la madre di Giovanni Tamburi, vittima 16enne della strage di Crans-Montana, Carla Masiello, poco prima del - facebook.com facebook

Un 59enne di #Catania ha colpito ripetutamente e violentemente il figlio di 10 anni con un grosso #cucchiaio di legno, mentre il ragazzino chiedeva di poter stare con la madre e lo implorava di smettere. L’uomo lo rimproverava urlando: "Chi sono io Il padr x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.