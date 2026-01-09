Madre e figlio finiscono con l' auto nel fiume | il salvataggio in Brianza
Un incidente nel Brianza ha coinvolto madre e figlio, che sono finiti con l’auto nel fiume. Secondo le prime informazioni, l’uomo potrebbe aver avuto un malore alla guida, causando la perdita di controllo e l’incidente. Le operazioni di soccorso sono in corso per estrarre le persone coinvolte e garantire la loro sicurezza.
Probabilmente si è sentito male mentre stava guidando, ha perso il controllo dell’auto ed è finito nel fiume.L’incidente è avvenuto intorno alle 13.45 di venerdì 9 gennaio, ad Albiate. Sono scattati subito i soccorsi. L’auto era finita nel fiume Lambro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
