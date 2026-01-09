Madre e figlio finiscono con l' auto nel fiume | il salvataggio in Brianza

Da monzatoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente nel Brianza ha coinvolto madre e figlio, che sono finiti con l’auto nel fiume. Secondo le prime informazioni, l’uomo potrebbe aver avuto un malore alla guida, causando la perdita di controllo e l’incidente. Le operazioni di soccorso sono in corso per estrarre le persone coinvolte e garantire la loro sicurezza.

Probabilmente si è sentito male mentre stava guidando, ha perso il controllo dell’auto ed è finito nel fiume.L’incidente è avvenuto intorno alle 13.45 di venerdì 9 gennaio, ad Albiate. Sono scattati subito i soccorsi. L’auto era finita nel fiume Lambro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Treviso, caricano in auto la madre morta e si gettano nel fiume, corpi ritrovati dopo una settimana

Leggi anche: Rubano un'auto, padre e figlio finiscono nei guai

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

madre figlio finiscono autoMadre e figlio finiscono con l'auto nel fiume: il salvataggio in Brianza - Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i ... monzatoday.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.