Perugia iniziativa della Questura per San Valentino | informazione e prevenzione contro la violenza

La Questura di Perugia ha organizzato questa mattina un evento speciale per San Valentino, per sensibilizzare sulla violenza di genere. La Divisione Anticrimine ha coinvolto la Regione Umbria e l’Azienda Ospedaliera di Perugia in un'iniziativa che ha previsto incontri informativi e momenti di prevenzione. L’obiettivo è mettere in luce i segnali di allarme e offrire supporto alle vittime.

Questa mattina, in occasione della festa di San Valentino, il personale della Divisione Anticrimine della Questura di Perugia ha condiviso un momento speciale con la Regione Umbria e l'Azienda Ospedaliera di Perugia. L'iniziativa si è svolta all'interno dell'ospedale del capoluogo umbro, dove gli operatori hanno incontrato utenti e cittadini distribuendo materiale informativo e fornendo strumenti utili per riconoscere e prevenire ogni forma di violenza. L'attività rientra nella campagna nazionale della Polizia di Stato "Questo non è Amore", dedicata alla sensibilizzazione e al contrasto della violenza di genere.