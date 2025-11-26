Insieme contro la violenza sulle donne l' iniziativa della scuola alberghiera

Non solo 25 novembre. Continuano tra Lecco e provincia le iniziative contro la violenza sulle donne. Anche la scuola alberghiera della Valsassina - il Cfpa di Casargo - rinnova il proprio impegno nella sensibilizzazione sul tema, proponendo un appuntamento di grande valenza sociale ed educativa. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

