' L' amore che scegliamo' | iniziativa della Consulta Ponte Giovani per celebrare San Valentino

La Consulta Ponte Giovani ha organizzato la sua prima iniziativa pubblica dedicata a San Valentino. L’evento si chiama 'L’Amore che scegliamo' e mira a coinvolgere i giovani della zona in una celebrazione semplice e diretta dell’amore, senza fronzoli. La partecipazione è aperta a tutti e l’obiettivo è creare un momento di confronto e condivisione tra i ragazzi.

Si chiama 'L'Amore che scegliamo' ed è la prima iniziativa pubblica della neonata Consulta Ponte Giovani. L'appuntamento è per un giorno simbolico, quello di San Valentino. Nel pomeriggio, dalle 16 in poi, i ragazzi saranno nel centro cittadino, a contatto con tante persone, per mandare un.

