Raccordo Perugia-Autostrada A1 | incidente fra due auto conducente incastrato nell’abitacolo

Un incidente tra due auto si è verificato sul raccordo Perugia-Autostrada A1, con un conducente rimasto incastrato nell’abitacolo. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarlo e consegnarlo alle cure del personale sanitario. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno gestendo la viabilità nella zona.

L'uomo è stato estratto dalla squadra dei vigili del fuoco e affidato alle cure del Soccorso Sanitario

Anas, lavori notturni sul raccordo Perugia-A1 - Bettolle, nel tratto tangenziale all'area urbana di Perugia, sono in fase di ultimazione i lavori di risanamento del piano viabile con realizzazione di asfalto ... ansa.it

Lavori notturni sul raccordo Perugia-Bettolle - Bettolle: nel tratto tangenziale all'area urbana di Perugia, Anas ha recentemente completato i lavori di ammodernamento dello ... ansa.it

All’alba del 19 dicembre, sul raccordo Perugia-Bettolle, un’auto ha invaso la banchina di un cantiere stradale investendo due addetti Anas impegnati nei lavori. Uno dei due operai è stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia in co - facebook.com facebook

Anas ha chiuso temporaneamente al traffico, in direzione Perugia, il tratto del Raccordo Autostradale 6 "Perugia – Bettolle" incluso dal km 3 al km 12 tra Foiana della Chiana e Cortona, in provincia di Arezzo. La chiusura si è resa necessaria a causa di u x.com

