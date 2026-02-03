Auto elettrica in fiamme durante la guida | conducente scende in salvo dopo incidente sul campo

Durante una corsa nel comune di Sovizzo, un’auto elettrica ha improvvisamente preso fuoco. Il conducente si è fermato e ha abbandonato il veicolo in fiamme, riuscendo a mettersi in salvo. L’incendio ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Nessuno è rimasto ferito.

Un'auto elettrica ha preso fuoco durante l'avanzamento su una strada del comune di Sovizzo, in provincia di Vicenza. L'incidente è avvenuto nella serata di lunedì 2 febbraio. Il conducente è riuscito ad accostare e a scendere dal veicolo prima che l'incendio lo avvolgesse completamente. Il veicolo è stato distrutto. I vigili del fuoco sono intervenuti subito con un'autopompa e un'autobotte per spegnere le fiamme, utilizzando liquido schiumogeno. Hanno anche monitorato la temperatura del pacco batterie con l'aiuto della termocamera. Dopo l'estinzione, sono stati effettuati interventi di messa in sicurezza.

