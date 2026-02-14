Perugia, un giocatore di pallavolo è stato sottoposto a un intervento al menisco lunedì, dopo aver accusato dolore durante l’ultima partita. La lesione si è verificata durante l’allenamento di venerdì scorso, quando ha tentato di recuperare un pallone difficile. La squadra ha confermato che l’atleta resterà fuori dal campo per alcune settimane, mentre i medici monitorano il suo recupero.

Il panorama della pallavolo italiana si compone di numerose competizioni che coinvolgono diverse categorie e campionati, offrendo un quadro ricco di eventi sia a livello maschile che femminile. Dalle competizioni di alto profilo come la Superlega ai tornei di serie minore, ogni appuntamento rappresenta un tassello fondamentale per gli appassionati e gli addetti ai lavori. Durante un incontro di Champions League, uno degli atleti in rosa alla squadra di Perugia ha subito un infortunio che ha richiesto approfondimenti diagnostici. La risonanza magnetica successivamente effettuata ha evidenziato una lesione al menisco, condizione che renderà necessaria un'intervento chirurgico pianificato per il prossimo inizio settimana. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Perugia: giocatore operato al menisco lunedì

