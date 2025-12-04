Gatti operato al menisco | intervento riuscito e riabilitazione già iniziata
Federico Gatti ha affrontato nella mattinata di giovedì l’intervento chirurgico resosi necessario dopo il problema al ginocchio accusato contro l’Udinese. Tutto si è svolto secondo programma: l’operazione è riuscita senza complicazioni e il difensore ha già iniziato il percorso riabilitativo, segnale di una gestione tempestiva da parte dello staff medico bianconero. L’origine dell’infortunio. La lesione è arrivata nelle prime battute della ripresa di Juventus-Udinese, match valido per gli ottavi di Coppa Italia. Gatti si è fermato subito, tradito da un movimento innaturale del ginocchio. Gli esami clinici successivi hanno confermato una lesione del menisco mediale, condizione che non lasciava alternative all’intervento. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
