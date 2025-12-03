Juventus infortunio Gatti | lesione al menisco Dovrà essere operato

Tegola per la Juventus: Federico Gatti ha subìto un brutto infortunio che, secondo gli approfondimenti radiologici, ha evidenziato una lesione del menisco mediale. Il club bianconero ha fatto sapere che è “necessario un intervento chirurgico che verrà eseguito nei prossimi giorni”. Il difensore di Rivoli, classe 1998, martedì sera, durante il match di Coppa Italia contro l’ Udinese, è stato sostituito in seguito a un trauma distorsivo a carico del ginocchio destro. Bollettino Medico Le condizioni di Gatti — JuventusFC (@juventusfc) December 3, 2025 Il n°4 della Vecchia Signora questa stagione ha giocato 10 partite in Serie A, una in Coppa Italia, tre in Champions League e ha segnato due reti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Juventus, infortunio Gatti: lesione al menisco. Dovrà essere operato

