A Dubai apre il primo ristorante guidato dall' Intelligenza Artificiale | ecco Woohoo guidato dallo charmant chef Amain che però non esiste

Vanityfair.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla tartare di dinosauro al sushi: il menu del Woohoo di Dubai, il primo ristorante guidato dall'Intelligenza Artificiale, è davvero meglio di uno umano?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

a dubai apre il primo ristorante guidato dall intelligenza artificiale ecco woohoo guidato dallo charmant chef amain che per242 non esiste

© Vanityfair.it - A Dubai apre il primo ristorante guidato dall'Intelligenza Artificiale: ecco Woohoo guidato dallo charmant chef Amain (che però non esiste)

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

dubai apre primo ristoranteApre il ristorante col primo “chef AI”: tra tartare di dinosauro, ologrammi e dubbi molto umani - tech della gastronomia dove il gusto lo immagina l’intelligenza artificiale. Scrive repubblica.it

dubai apre primo ristoranteChef, state sereni: il menu del primo ristorante guidato dall’AI è una supercazzola - Basta dare un'occhiata al menu del primo ristorante al mondo guidato dall'intelligenza artificiale per far sì che gli chef ricomincino a dormire sonni tranquilli. Lo riporta dissapore.com

dubai apre primo ristoranteDubai rivoluziona la cucina con il primo chef AI - Woohoo è il primo ristorante di Dubai con un menù creato da un'intelligenza artificiale. Si legge su veb.it

Cerca Video su questo argomento: Dubai Apre Primo Ristorante