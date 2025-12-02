A Dubai apre il primo ristorante guidato dall' Intelligenza Artificiale | ecco Woohoo guidato dallo charmant chef Amain che però non esiste
Dalla tartare di dinosauro al sushi: il menu del Woohoo di Dubai, il primo ristorante guidato dall'Intelligenza Artificiale, è davvero meglio di uno umano?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Apre il ristorante col primo “chef AI”: tra tartare di dinosauro, ologrammi e dubbi molto umani - tech della gastronomia dove il gusto lo immagina l’intelligenza artificiale. Scrive repubblica.it
Chef, state sereni: il menu del primo ristorante guidato dall’AI è una supercazzola - Basta dare un'occhiata al menu del primo ristorante al mondo guidato dall'intelligenza artificiale per far sì che gli chef ricomincino a dormire sonni tranquilli. Lo riporta dissapore.com
Dubai rivoluziona la cucina con il primo chef AI - Woohoo è il primo ristorante di Dubai con un menù creato da un'intelligenza artificiale. Si legge su veb.it