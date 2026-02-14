Per Elica ricavi oltre 460 milioni | Le scelte fatte generano valore

Elica ha registrato ricavi oltre i 460 milioni di euro nel 2025, segnando un aumento dell’1,9%. La società ha spiegato che le decisioni prese negli ultimi mesi hanno contribuito ad aumentare il valore della produzione. Un esempio concreto è l’espansione nei mercati asiatici, che ha portato a un incremento delle vendite e a una maggiore presenza internazionale.

FABRIANO (Ancona) Elica ha chiuso il 2025 con ricavi consolidati a quota 460,6 milioni di euro, in crescita dell’1,9% rispetto all’anno precedente. Lo ha comunicato il gruppo di Fabriano (Ancona), tra i principali produttori mondiali di cappe da cucina, dopo l’approvazione dei risultati finanziari da parte del consiglio di amministrazione. I margini si sono contratti: l’Ebitda normalizzato è sceso a 27,7 milioni di euro (dai 31,4 milioni del 2024), con un’incidenza sui ricavi al 6% dal 6,9%. A pesare, secondo la società fabrianese, sono gli investimenti legati alla trasformazione verso il segmento cooking e la pressione promozionale sul mercato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Per Elica ricavi oltre 460 milioni: "Le scelte fatte generano valore" Parmigiano Reggiano, bilancio ok. Ricavi per oltre 66 milioni di euro Il Parmigiano Reggiano si conferma un'eccellenza economica, con ricavi superiori ai 66 milioni di euro. Maxi evasione stabilimento balneare: ricavi "in nero" per oltre 1,3 milioni di euro Un’indagine ha portato alla luce una significativa evasione fiscale in uno stabilimento balneare di Fasano, con ricavi non dichiarati superiori a 1,3 milioni di euro. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Per Elica ricavi oltre 460 milioni: Le scelte fatte generano valore; Elica, ricavi 2025 a 460,6 milioni: raddoppia il contributo dei nuovi prodotti Cooking; Fabriano, Elica: nel IV trimestre 2025 ricavi in crescita. Casoli: Le scelte intraprese stanno generando valore; Elica - Ricavi trimestrali pari a 111 milioni, in linea con le stime. Elica, ricavi 2025 a 460,6 milioni: raddoppia il contributo dei nuovi prodotti CookingElica ha registrato nel 2025 ricavi pari a 460,6 milioni di euro (in crescita del +1,9% vs FY 2024), grazie soprattutto alla crescita delle vendite ... teleborsa.it Elica, i dati di bilancio del 2025Il contesto di riferimento per il gruppo è atteso rimanere caratterizzato da elementi di incertezza, pur mostrando segnali di progressiva stabilizzazione ... soldionline.it Elica chiude il 2025 con ricavi a 460 milioni, +1,9% sul 2024. Bene le divisioni Cooking e Motori. Casoli: "Scelte intraprese generano valore" #ANSA x.com #bmw #eon Bmw, in collaborazione con E.ON, offre ai clienti tedeschi una Wallbox che consente la ricarica bidirezionale Vehicle-to-Grid (V2G). In questo modo, i veicoli elettrici della Neue Klasse della casa dell’elica con tecnologia eDrive di sesta generazion facebook