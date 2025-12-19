Il Parmigiano Reggiano si conferma un'eccellenza economica, con ricavi superiori ai 66 milioni di euro. Una parte significativa, 20,2 milioni, copre i costi di funzionamento del Consorzio, mentre 43,8 milioni sono destinati a investimenti strategici per potenziare la domanda sia in Italia che all’estero, segnando un incremento di 15,4 milioni rispetto al 2025.

© Ilrestodelcarlino.it - Parmigiano Reggiano, bilancio ok. Ricavi per oltre 66 milioni di euro

Oltre 66 milioni di ricavi, di cui 20,2 milioni di destinati coprire i costi di funzionamento del Consorzio e 43,8 (con un aumento di 15,4 milioni rispetto al 2025) ad investimenti per lo sviluppo della domanda in Italia e all’estero. Sono i numeri del bilancio di previsione 2026 del Consorzio del Parmigiano Reggiano, approvato oggi dall’assemblea generale dell’ente di tutela della Dop. Durante i lavori è stata approvata anche la proposta di ratifica al “ Piano regolazione offerta 2026-2031 ”, lo strumento previsto dal Regolamento Ue del 2012 per consentire di regolare l’offerta e assicurare condizioni di equilibrio rispetto alla capacità di assorbimento di prodotto da parte della domanda nazionale ed estera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Il Parmigiano Reggiano vola: 66 milioni di euro di ricavi, investimenti per 43 milioni

Leggi anche: Milan chiude il bilancio 2024/2025 da record, ricavi a 495 milioni, terzo utile consecutivo di 2,9 milioni, oltre 100 milioni da sponsorship e patrimonio netto a 199 milioni

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Parmigiano Reggiano: ok bilancio 2026, 43,8 mln per comunicazione; Ok al bilancio preventivo del Parmigiano Reggiano; Parmigiano Reggiano, bilancio ok. Ricavi per oltre 66 milioni di euro; Parmigiano reggiano punta a cresce all’estero.

Parmigiano Reggiano, bilancio ok. Ricavi per oltre 66 milioni di euro - Oltre 66 milioni di ricavi, di cui 20,2 milioni di destinati coprire i costi di funzionamento del Consorzio e 43,8 (con un aumento di 15,4 milioni rispetto al 2025) ad investimenti per lo sviluppo del ... msn.com