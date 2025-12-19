Parmigiano Reggiano bilancio ok Ricavi per oltre 66 milioni di euro
Il Parmigiano Reggiano si conferma un'eccellenza economica, con ricavi superiori ai 66 milioni di euro. Una parte significativa, 20,2 milioni, copre i costi di funzionamento del Consorzio, mentre 43,8 milioni sono destinati a investimenti strategici per potenziare la domanda sia in Italia che all’estero, segnando un incremento di 15,4 milioni rispetto al 2025.
Oltre 66 milioni di ricavi, di cui 20,2 milioni di destinati coprire i costi di funzionamento del Consorzio e 43,8 (con un aumento di 15,4 milioni rispetto al 2025) ad investimenti per lo sviluppo della domanda in Italia e all’estero. Sono i numeri del bilancio di previsione 2026 del Consorzio del Parmigiano Reggiano, approvato oggi dall’assemblea generale dell’ente di tutela della Dop. Durante i lavori è stata approvata anche la proposta di ratifica al “ Piano regolazione offerta 2026-2031 ”, lo strumento previsto dal Regolamento Ue del 2012 per consentire di regolare l’offerta e assicurare condizioni di equilibrio rispetto alla capacità di assorbimento di prodotto da parte della domanda nazionale ed estera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
