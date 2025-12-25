Buon Natale anche a quella feccia della sinistra radicale | gli auguri di Donald Trump

25 dic 2025

Per i suoi auguri di Natale il presidente Usa Donald Trump ha scelto di attaccare la sinistra. Uno stratagemma per attaccare i suoi detrattori esaltando la propria politica. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

