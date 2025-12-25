Buon Natale anche a quella feccia della sinistra radicale | gli auguri di Donald Trump
Per i suoi auguri di Natale il presidente Usa Donald Trump ha scelto di attaccare la sinistra. Uno stratagemma per attaccare i suoi detrattori esaltando la propria politica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
“Buon Natale anche a quella feccia della sinistra radicale”: gli auguri di Donald Trump - Buon Natale a tutti, compresa la feccia della sinistra radicale che sta facendo tutto il possibile per distruggere il nostro Paese, ma sta fallendo miseramente. fanpage.it
Gli auguri di Natale di Trump: 'Anche alla feccia della sinistra radicale' - Donald Trump ha colto l'occasione delle festività natalizie per augurare un Buon Natale "a tutti, compresa la feccia della sinistra radicale", riferendosi ai suoi avversari democratici, che il ... ansa.it
