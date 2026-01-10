Giorgia Meloni domina la scena politica senza dire dove vuole portare il Paese

Giorgia Meloni si afferma come protagonista della scena politica italiana, ma ancora non sono chiare le sue reali intenzioni per il futuro del Paese. La sua presenza suscita spesso reazioni contrastanti, tra attese e critiche, senza che emergano dettagli concreti sulle strategie e le politiche che intende adottare. La sua posizione rimane quindi al centro di un dialogo aperto, caratterizzato da parole e aspettative ancora da definire.

Una vera notizia non c'è. C'è il consueto innervosimento, le solite vaghe promesse, la sperimentata abilità dialettica. Insomma, quella di ieri è stata la classica conferenza stampa di Giorgia Meloni: alla fine non resta niente di concreto. Però va detto: non è solo colpa sua. Diciamo che le due ore di melonismo che una volta l'anno vengono sciorinate nell'Auletta dei Gruppi parlamentari sono un po' lo specchio della politica italiana. Zero idee sul futuro, galleggiamento sull'economia, supercazzole sulla politica estera, nessuna indicazione politica sulle riforme. Sforzandosi di tenere un tono basso, la presidente del Consiglio ha sbroccato un paio di volte, guarda caso, con Fanpage e Domani, due testate non amiche.

