Il Comitato Remigrazione e Riconquista ha depositato in Cassazione una proposta di legge a iniziativa popolare sulla remigrazione, segnando un passo importante nel dibattito politico. La questione, che riguarda il ritorno dei migranti in occasione di eventi elettorali, si prepara a entrare nel Parlamento, richiamando l’attenzione su un tema di crescente rilevanza.

Roma, 23 dic – La remigrazione diventa una proposta di legge a iniziativa popolare, con il Comitato Remigrazione e Riconquista che ha depositato il testo in Cassazione. Testo che verrà presentato alla Camera dei Deputati venerdì 30 gennaio, con la sinistra che vorrebbe vietare la conferenza. Ne abbiamo parlato con il portavoce del Comitato, Luca Marsella. Marsella (Comitato Remigrazione e Riconquista): “Dalla sinistra accuse senza senso”. Dopo le numerose manifestazioni di piazza sul tema di questi mesi, ecco la proposta di legge sulla Remigrazione – depositata in Cassazione questa settimana – cosa cambia ora? Comincia una nuova sfida, quella di portare la remigrazione in Parlamento. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Marsella: “La politica non può più ignorarci”. Parte la sfida per portare la remigrazione in Parlamento

Leggi anche: Immigrazione, il tabù che paralizza la politica: Brescia e la sfida della Remigrazione

Leggi anche: Roma, la sfida parte dai margini: Remigrazione e Riconquista sceglie Tor Bella Monaca per presentarsi

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Occupazione CasaPound, Piantedosi frena sulla regolarizzazione: Non è affare del ministero.

Titus Anni Papià Miló (95 - 48 aC) trobava sensacionals els rogers de Marsella. Miló era el cap d'una banda de gladiadors i malfactors que protegia la gent de Pompeu i s'enfrontava a Clodi amb els seus mateixos mètodes. Dues vegades salvà Ciceró dels ata - facebook.com facebook