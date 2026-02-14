Pensioni gli aumenti a marzo 2026 | rivalutazione e nuovi importi fascia per fascia

A marzo 2026, molte pensioni italiane vedranno un aumento degli importi, a causa della rivalutazione prevista per quell’anno. La variazione si tradurrà in un cedolino più ricco per i pensionati, grazie anche a nuove fasce di rivalutazione e a alcune maggiorazioni sociali che incrementano il netto percepito. In particolare, si aspettano variazioni che interesseranno diverse fasce di pensione, con importi aggiornati e più favorevoli.

A marzo 2026 per molti pensionati italiani è in arrivo un cedolino più alto. L’aggiornamento degli importi porta con sé un doppio effetto: da un lato il taglio dell’Irpef introdotto con l’ultima legge di bilancio, dall’altro alcune maggiorazioni sociali che andranno ad aumentare il netto percepito. Nel dettaglio, la novità principale riguarda la riduzione della seconda aliquota Irpef, entrata in vigore dal 2026. L’aliquota scende dal 35% al 33% per la fascia di reddito annuo lordo compresa tra 28mila e 50mila euro. Il beneficio si concentra quindi sui redditi collocati in questo scaglione, mentre chi percepisce fino a 28mila euro lordi annui non registra alcun vantaggio fiscale.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

A partire da febbraio 2026, le pensioni subiranno un aggiornamento grazie alla rivalutazione legata all’andamento dei prezzi.

