Pensioni gli aumenti di gennaio 2026 con la rivalutazione | le simulazioni per fascia come cambia l' assegno

Ilmessaggero.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A gennaio 2026 l'aumento delle pensioni in virtù della rivalutazione varierà dai 14 ai 62 euro mensili in base all'assegno percepito nel 2025. Come riportato dal Messaggero. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

