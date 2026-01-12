Pensioni gli aumenti a febbraio 2026 | rivalutazione e nuovi importi fascia per fascia

A partire da febbraio 2026, le pensioni subiranno un aggiornamento grazie alla rivalutazione legata all’andamento dei prezzi. Questa modifica interesserà le diverse fasce di pensione, determinando nuovi importi e percentuali di aumento. La misura mira a garantire un adeguato potere d’acquisto ai pensionati, in linea con le variazioni dell’economia. Ecco cosa cambia e come sarà calcolato l’aumento per ciascuna categoria.

Il 2026 si apre con una novità attesa da milioni di italiani: a febbraio scattano gli aumenti delle pensioni, frutto della nuova rivalutazione legata all'andamento dei prezzi. La cosiddetta perequazione è stata fissata all' 1,4%, un adeguamento che punta a difendere il potere d'acquisto dopo anni segnati da inflazione e rincari diffusi. Tuttavia, fin dalle prime simulazioni, emerge come l'incremento reale possa apparire modesto, soprattutto una volta considerato l'effetto di Irpef e addizionali locali. >> "Chi proteggeva i Moretti". Crans Montana, svolta choc: coinvolti nomi eccellenti Nel dettaglio, il meccanismo di rivalutazione per il 2026 non introduce cambiamenti strutturali e continua a favorire le pensioni più basse.

