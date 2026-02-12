Il giornalista Alessandro Sallusti attacca duramente il Partito Democratico dopo il meme pubblicato sul referendum Giustizia. Il video, che mostrava un'immagine sul curling, ha sollevato molte polemiche e alla fine è stato rimosso, ma le critiche non si sono placate. Sallusti non ha risparmiato parole e ha definito i membri del Pd “buffoni in malafede”.

Il video pubblicato dal Pd sul referendum Giustizia non è piaciuto al Coni, agli atleti che praticano il curling e neanche ad Alessandro Sallusti. In uno spazio editoriale sul sito di Nicola Porro, il giornalista e direttore di Libero e Il Giornale lancia frecciatine contro il partito di Elly Schlein proprio sul “meme politico” pubblicato e poi rimosso. E dice di loro che “sono dei buffoni in malafede”. Il commento di Sallusti al Pd Il video è stato rimosso Cosa c'era nel video? Il commento di Sallusti al Pd Il giornalista e direttore responsabile de Il Giornale e Libero ha preso uno spazio sul sito di Nicola Porro per parlare del mal riuscito video a tema referendum giustizia pubblicato dal Pd. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Referendum Giustizia, frecciata di Sallusti al Pd per il meme sul curling: "Sono dei buffoni in malafede"

Approfondimenti su Referendum Giustizia

Il Partito Democratico ha rimosso un meme sul curling che aveva scatenato polemiche.

Una polemica si è accesa sui social dopo che il Pd ha pubblicato un post dedicato alla campagna per il No al referendum sulla giustizia, usando un meme con gli azzurri del curling.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Referendum Giustizia

Argomenti discussi: Referendum giustizia: la destra ora accusa i giudici della Cassazione di parzialità; CasaPound in campo per il referendum, attacca la giustizia progressista: Falli piangere, vota sì; Referendum Giustizia: chi ama l’Italia vota SI; Referendum giustizia: oggi cdm d'urgenza. Nuova data per il voto?.

Referendum sulla giustizia, due esperti con idee opposte ci spiegano, punto per punto, perché votare sì oppure noCome cambierebbe la magistratura se vincesse il sì al referendum sulla giustizia? La «riforma Nordio» va a vantaggio dei cittadini o di chi, di volta in volta, detiene il potere? Rispondono Stefano Ce ... vanityfair.it

Il sondaggio di Swg: testa a testa per il referendum sulla giustizia. Vannacci? Esordio al 3,3% e ruba a FdI e LegaLa partita è aperta. Anche Swg conferma che la battaglia referendaria è tutta da giocare e il No alla riforma della giustizia è ormai appaiato alle percentuali del Sì. Secondo la rilevazione dell’ ... ilfattoquotidiano.it

Il referendum costituzionale sulla riforma della Giustizia divide il Paese Si preannuncia ancora molto incerto, cosa sta succedendo - facebook.com facebook

Referendum giustizia, Forza Italia all’assalto dei giudici: una maratona per il Sì davanti alla Cassazione. @salvini_giacomo x.com