Berruto | Il post sul curling? Non mi hanno detto nulla Come si muove la macchina social Pd

Mauro Berruto, responsabile Sport del Pd, si è detto sorpreso del post sul curling pubblicato sui canali ufficiali del partito, spiegando di non essere stato informato prima della sua pubblicazione. L’olimpionico ha commentato di aver visto il messaggio soltanto dopo che era già stato pubblicato e di aver espresso i suoi dubbi in merito. La macchina social del Pd si muove senza coinvolgere direttamente Berruto, che ha precisato di non aver avuto alcun ruolo nella stesura del contenuto.

Schlein continua il suo tour per il no, ma la campagna digitale sul refendum rischia l'effetto boomerang. Il responsabile Sport del Pd: "Da membro della famiglia olimpica, ho immaginato se qualcosa di simile fosse capitato a me. Il partito ha fatto bene a scusarsi" Il Pd perde pezzi. L'europarlamentare Gualmini lascia il gruppo. E anche Delrio si muove Il Pd posta un video per il "No" con gli atleti olimpici italiani. Scatta la polemica, post rimosso Dal Curling a Gratteri. Tutti gli scivoloni del centrosinistra sul referendum Mauro Berruto allarga le braccia. E' l'olimpionico del Pd, il responsabile Sport del partito.