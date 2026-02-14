Paura per Giada D’Antonio | la giovanissima sciatrice cade in allenamento Accertamenti in corso

Giada D’Antonio si è infortunata durante un allenamento a Dobbiaco dopo una brutta caduta in fase di prova. La giovane sciatrice, che si stava preparando per le prossime gare, è rimasta a terra dopo aver sbattuto contro una porta. I soccorsi sono intervenuti subito, e ora sono in corso controlli medici per valutare le sue condizioni.

Giada D’Antonio, impegnata in un allenamento di gigante con le compagne di squadra a Dobbiaco, è caduta in seguito ad una inforcata. La sedicenne napoletana è finita nella rete ed è stata immediatamente soccorsa dallo staff tecnico e sanitario presente in pista, sono in corso gli accertamenti del caso, nella speranza che non ci siano particolari problemi fisici e infortuni: si attendono tutti gli aggiornamenti del caso. La promessa dello sci alpino azzurro è tra le indiziate per disputare il gigante e lo slalom dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, previsti rispettivamente domenica 15 febbraio e mercoledì 18 febbraio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

