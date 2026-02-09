Il Club Napoli Briganti omaggia la sciatrice Giada D’Antonio

Il Club Napoli Briganti ha deciso di premiare Giada D’Antonio, la sciatrice di San Sebastiano al Vesuvio. La squadra ha deciso di conferirle una tessera onoraria, riconoscendo il suo impegno nello sport. La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi, con membri del club che hanno lodato la sua carriera e il suo talento. La D’Antonio è diventata simbolo di successo per il Sud e il club vuole così celebrare i meriti di una giovane atleta che porta in alto il nome della sua città.

Il Club Napoli Briganti, da sempre attento alle realtà meridionali, ha deciso di conferire la tessera onoraria alla sciatrice di San Sebastiano al Vesuvio. Giada D'Antonio, napoletana di San Sebastiano al Vesuvio, è diventata la prima sciatrice napoletana a partecipare alle Olimpiadi. Sedici anni appena, è anche la più giovane del Team Italia chiamato a superare il record di 20 medaglie alle Olimpiadi invernali. Tesserata per lo Sci Club Vesuvio, Giada D'Antonio si allena a Roccaraso, sulle piste abruzzesi particolarmente gettonate dai napoletani: tra questi, il padre Fabio, dentista napoletano che le ha trasmesso la sua passione per lo sci.

