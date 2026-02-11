Daniel Grassl si distingue nello short program di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’azzurro si piazza quarto, alle spalle di Malinin, grazie a una performance perfetta e senza errori. Gli spettatori lo applaudono, e lui riceve una standing ovation. Ora punta a migliorare la posizione nella prossima fase della competizione.

Tutti in piedi per Daniel Grassl. L’azzurro ha infatti conquistato una splendida quarta posizione in occasione dello short program individuale maschile di pattinaggio artistico valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 rendendosi autore di un programma pulito, in cui ha portato a casa tutti gli elementi pianificati. Un pronto riscatto per l’altoatesino che, nello stesso segmento pattinato al Team Event, aveva lasciato invece qualcosa sul piatto. Sulle note di “ Tango per la libertà “, l’allievo di Edoardo De Bernardis ha sfoggiato personalità ed una grande maturità artistica, confezionando un layout di alto profilo con cui ha avvicinato la soglia dei 95 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico: un super Grassl si piazza ai piedi del podio dopo lo short, avanti Malinin

Gli Europei di pattinaggio artistico si stanno già delineando con una classifica molto compatta, e Rizzo e Grassl sono in corsa per il podio.

