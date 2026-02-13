Pattinaggio artistico è il giorno della verità tra gli uomini Grassl deve tenere botta Malinin lanciato verso l’oro

Andrea Grassl si prepara a sfidare la concorrenza nel programma libero maschile di pattinaggio artistico, mentre il russo Ilia Malinin, già sicuro di una medaglia, punta all’oro; il tutto si svolge questa sera all’Unipol Forum di Assago, dove i pattinatori si giocano il tutto per tutto in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Un bel banco di prova per tutti, italiani compresi. Sono molteplici gli spunti d’interesse in vista del programma libero individuale maschile di pattinaggio artistico valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, in scena questa sera all’Unipol Forum di Assago a partire dalle 19:00. Riepiloghiamo velocemente la situazione. Dopo lo short program al comando delle operazioni c’è il grande favorito, lo statunitense Ilia Malinin, abile a semplificare lo short evitando il quadruplo axel e optando per una tattica (tra mille virgolette) conservativa ben completata. A debita distanza al secondo posto si è accomodato il giapponese Yuma “Piuma” Kagiyama, falloso solo nel triplo axel e dunque secondo davanti al più che consistente francese Adam Siao Him Fa, terzo chiudendo il terzetto di atleti che hanno chiuso il corto sopra quota 100 (108. 🔗 Leggi su Oasport.it

Il Pattinaggio artistico va in scena a Cortina con le prove del corto maschile.

