Pattinaggio artistico i convocati dell’Italia per le Olimpiadi 2026 Tre carte da medaglia?

La Federazione Italiana Sport Ghiaccio ha annunciato i nomi degli atleti convocati per il pattinaggio artistico ai Giochi di Milano Cortina 2026. L’elenco ufficiale conferma la squadra che rappresenterà l’Italia in questa disciplina, offrendo un quadro chiaro delle possibilità di medaglia e delle speranze nazionali in vista dell’importante evento olimpico.

Adesso è ufficiale. Nella giornata odierna la Federazione Italiana Sport Ghiaccio ha reso noto l’elenco degli atleti convocati per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per quanto riguarda la specialità del pattinaggio artistico. Nessuna novità nella lista: prima dei Campionati Europei infatti l’unico dubbio riguardava il secondo spot della categoria individuale maschile, andato a Matteo Rizzo che, sul ghiaccio di Sheffield, si è assicurato l’argento e la possibilità di poter prendere parte ai Giochi per la terza volta in carriera dopo PyeongChang e Pechino. Il nativo di Roma sarà affiancato da Daniel Grassl, da tempo certo del posto per merito della rilevante stagione condotta in autunno, dove è riuscito a qualificarsi finanche per le Finali Grand Prix, tra l’altro terminate al quarto posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

