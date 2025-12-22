Pattinaggio artistico | i big si confermano in forma malgrado qualche accenno normale di stanchezza

Un weekend di conferme, malgrado alcune normalissime defaillance. Non hanno tradito le aspettative i Campionati Italiani di pattinaggio artistico, rassegna andata in scena la scorsa settimana sul ghiaccio dell’IceLab Arena di Bergamo che ha materialmente messo il punto all’anno solare 2025, proiettando gli azzurri verso la parte più importante della stagione. Tutti i principali rappresentanti della Nazionale italiana si sono ben comportati, pur mancando l’appuntamento con il doppio programma pulito, evidenziando invece una stanchezza fisiologica, dettata anche dall’impegno del Grand Prix. Bene in tal senso i più feriti del periodo autunnale, ovvero la coppia di danza formata da Charléne Guignard-Marco Fabbri che, dopo aver commesso un paio di sbavature nell rhythm dance, sono saliti non poco di colpi nel free, confezionando una prova fluida, di grande intensità sia dal punto di vista tecnico che interpretativo. 🔗 Leggi su Oasport.it

