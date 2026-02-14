Donald Trump ha deciso di ridurre i dazi sull’alluminio e sull’acciaio, facendo un passo indietro rispetto alle politiche protezionistiche adottate in passato. La mossa arriva dopo che il «Financial Times» ha evidenziato come le tariffe abbiano causato problemi concreti all’industria americana, tra cui aumenti dei costi e tensioni con i partner commerciali. In particolare, alcune aziende americane hanno segnalato che le tariffe hanno rallentato le esportazioni e aumentato i prezzi dei prodotti.

Secondo il «Ft» le ripercussioni della politica protezionistica della Casa Bianca hanno avuto conseguenze non tutte positive sull’economia domestica. Si va verso misure più circoscritte su singole categorie di merci. Donald Trump fa un passetto indietro. Aveva abituato il mondo a una politica aggressiva sui dazi ma ora, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe intenzionato ad ammorbidire la linea dura adottata lo scorso anno. A spingere questo cambio di rotta, secondo quanto dice il Financial Times, ci sarebbero le sollecitazioni provenienti dal dipartimento del Commercio e dall’ufficio del rappresentante del commercio degli Stati Uniti, oltre a uno studio della Federal reserve di New York, tutti allarmati per i danni collaterali inflitti all’economia domestica, a cominciare da rincari generalizzati che stanno penalizzando i consumatori. 🔗 Leggi su Laverita.info

Passetto indietro di Trump sui dazi: «Gabelle giù per alluminio e acciaio»

Primi ripensamenti di Donald Trump sui dazi, che avrebbe deciso di allentarli su acciaio e alluminio, pagati in parte dagli stessi suoi elettori.

Donald Trump sta considerando di abbassare le tariffe sui dazi di acciaio e alluminio dopo aver ricevuto numerose segnalazioni di aziende che affrontano costi più elevati e di elettori delusi dall’aumento dei prezzi.

