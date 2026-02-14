Parte un servizio di bus gratuito per i clienti di fuori città | Vi portiamo noi al supermercato
Il Conad City Garibaldi ha avviato un servizio di autobus gratuito per i clienti provenienti da fuori città, in risposta alla difficoltà di raggiungere il supermercato senza mezzi propri. Ogni martedì e venerdì mattina, un pullman collega Reda a Faenza, permettendo alle persone di fare la spesa senza preoccupazioni di trasporto. La prima corsa si è svolta all’inizio di febbraio, attirando già una buona partecipazione tra chi vive in zone limitrofe.
La curiosa iniziativa del supermercato: "Il servizio è aperto a tutti, ma è pensato in particolare per anziani, persone con difficoltà negli spostamenti e cittadini che non dispongono di un mezzo proprio" Da Reda a Faenza in bus per fare la spesa, ogni martedì e venerdì mattina. Il servizio gratuito, offerto dal Conad City Garibaldi, è partito a inizio febbraio. Il ritrovo è alle 9 a Reda, nella piazza don Lorenzo Milani, di fronte al Caffè Valenti. La partenza avviene alle 9,10, mentre il rientro è previsto alle 10,30. Per informazioni e prenotazioni: 0546 663322. "L’iniziativa – spiegano i soci del Conad City Garibaldi Laura Bettini, Senad Sibonich e Piter Troiano – nasce per offrire un supporto concreto ai residenti della località Reda, che non dispongono di un supermercato nel proprio paese e spesso devono affrontare spostamenti complessi per fare la spesa.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
