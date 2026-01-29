Raffica di furti e scippi in città | colpi in centro al supermercato e fuori da una palestra
Nelle ultime sette giorni, Ravenna ha vissuto una serie di furti e scippi. I ladri hanno colpito in centro, fuori da supermercati e anche vicino alle palestre. Le forze dell’ordine sono intervenute più volte e alcuni malviventi sono stati arrestati, ma altri sono riusciti a scappare con la refurtiva. La situazione sta creando preoccupazione tra i cittadini.
Dall'anziano derubato nel parcheggio del supermercato al colpo dentro al condominio: escalation di furti in varie zone della città Nell'ultima settimana la città di Ravenna è stata vittima di una vera e propria raffica di furti. Diversi gli interventi delle forze dell'ordine, con alcuni arresti messi a segno, mentre altri colpi hanno visto i malviventi darsi alla fuga con il malloppo. Tanti sono i casi segnalati dalla rete di chat dei gruppi Whatsapp Sos Indipendente della Romagna. Uno dei casi più recenti, registrato ieri pomeriggio avrebbe visto due donne mettere in atto un furto nel condominio in via Boezio 26.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
