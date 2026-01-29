Raffica di furti e scippi in città | colpi in centro al supermercato e fuori da una palestra

Nelle ultime sette giorni, Ravenna ha vissuto una serie di furti e scippi. I ladri hanno colpito in centro, fuori da supermercati e anche vicino alle palestre. Le forze dell’ordine sono intervenute più volte e alcuni malviventi sono stati arrestati, ma altri sono riusciti a scappare con la refurtiva. La situazione sta creando preoccupazione tra i cittadini.

