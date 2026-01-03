Viaggi nell’EcoPlanetario e sfide ai tavoli da gioco al Centro del Parco Pineta

Al Centro didattico scientifico del Parco Pineta, a Tradate, si apre un nuovo anno con diverse attività dedicate a visitatori di tutte le età. Tra viaggi nell’EcoPlanetario e sfide ai tavoli da gioco, il calendario propone occasioni di scoperta e confronto in un contesto naturale e educativo. Un’occasione per conoscere meglio l’ambiente e stimolare la curiosità in modo semplice e coinvolgente.

Un nuovo anno è iniziato al Centro didattico scientifico del Parco Pineta, a Tradate, e il calendario è già ricco di proposte per tutte le età. Alle iniziative più amate si affiancheranno, nell'anno appena iniziato, nuove collaborazioni e format originali, per esperienze nuove e sempre più coinvolgenti. Le domeniche pomeriggio, a partire dall'11 gennaio, il Centro sarà aperto al pubblico con un mix di esperienze per immergersi nella natura, esplorare lo spazio e passare un momento di svago e divertimento. Alle consuete visite guidate all' Osservatorio Astronomico e passeggiate nei boschi del Parco Pineta, si affiancheranno attività pensate per famiglie e bambini.

