Parco della Maremma Cambia il direttore

Il Parco della Maremma cambia direttore: Donatella Ciofani prenderà il comando il 4 marzo, dopo che Enrico Giunta ha deciso di lasciare l’incarico dopo 26 anni. La sua uscita apre una nuova fase per l’area protetta, che negli ultimi decenni ha visto molte trasformazioni. Ciofani, esperta in gestione ambientale, ha già lavorato nel settore e si prepara a guidare il parco verso nuovi progetti.

Cambio al vertice dell'Ente Parco regionale della Maremma. Dal prosismo 4 marzo Donatella Ciofani entrerà ufficialmente in servizio come nuova direttrice, raccogliendo il testimone di Enrico Giunta, che lascia l'incarico dopo 26 anni alla guida dell'area protetta. Il decreto di nomina, firmato dal presidente Simone Rusci, conclude l'iter di selezione e assicura continuità gestionale all'ente. "Siamo soddisfatti di aver concluso nei tempi previsti la procedura – ha dichiarato il direttore uscente, Enrico Giunta – perché questo permetterà un passaggio di consegne fluido e consentirà al Parco della Maremma di rimanere pienamente operativo".