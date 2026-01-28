Nuovo maxi-impianto parco eolico divide Maremma e Lazio

Un nuovo parco eolico sta dividendo la Maremma e il Lazio. La notizia ufficiale arriva da Pitigliano, dove si sono appena avviati i lavori per un maxi-impianto che si estende sul confine tra Toscana e Lazio. La costruzione ha già acceso le polemiche tra chi sostiene che possa portare benefici economici e chi invece teme danni ambientali. I residenti si preparano a vivere questa novità, mentre le autorità sottolineano che tutto è stato approvato secondo le regole. La questione si fa calda nel territorio, con opinioni div

Pitigliano (Grosseto), 28 gennaio 2026 – È stato ufficializzato un nuovo progetto eolico industriale previsto sul confine tra Toscana e Lazio, nel territorio comunale di Pitigliano, a ridosso dei comuni laziali di Farnese e Valentano. L'intervento coinvolge anche i territori di Ischia di Castro e Manciano per quanto riguarda le opere accessorie e di connessione. Il progetto prevede la realizzazione di nove aerogeneratori alti circa 200 metri, ciascuno con una potenza nominale di 7,2 megawatt, per una potenza complessiva di 64,8 megawatt. L'impianto sarà integrato da un sistema di accumulo da 32 megawatt e dalle infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'opera.

