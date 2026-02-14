Papa Leone XIV incontra Romeo Faletra e 200 confratelli e consorelle delle Misericordie d’Italia

Papa Leone XIV ha incontrato oggi più di 200 membri delle Misericordie d’Italia nella Sala Clementina del Vaticano, portando un messaggio di solidarietà e sostegno alle associazioni di volontariato. L’udienza, che si è svolta in modo riservato, ha coinvolto confratelli e consorelle provenienti da diverse regioni italiane, molti dei quali hanno portato con sé testimonianze di interventi recenti nelle emergenze locali. Questo incontro ha rappresentato un momento di confronto diretto tra il pontefice e i volontari, che si occupano di assistenza e soccorso in molte comunità del Paese.

Udienza Papale alle Misericordie d'Italia: Un Segno di Vicinanza e Impegno Umanitario. Roma, 14 febbraio 2026 – Papa Leone XIV ha ricevuto oggi in udienza privata oltre 200 confratelli e consorelle delle Misericordie d'Italia nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico. L'incontro ha sottolineato il ruolo secolare di queste organizzazioni nel tessuto sociale del Paese, culminando nella benedizione di un'ambulanza destinata all'Ucraina e di un ambulatorio mobile per la Striscia di Gaza e Betlemme, un gesto concreto di solidarietà verso le popolazioni in difficoltà. L'udienza ha rappresentato un momento di forte valenza simbolica e umana, testimoniando l'impegno costante del Movimento delle Misericordie a livello nazionale e internazionale.