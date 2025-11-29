Papa Leone XIV a Istanbul incontra i Capi delle Chiese e delle Comunità cristiane

Al termine della visita alla moschea Blu a Istanbul, il Papa si è trasferito in auto alla Chiesa ortodossa siriaca di Mor Ephrem per l’incontro con i Capi delle Chiese e delle Comunità cristiane. Al suo arrivo, Leone XIV è stato accolto dal Patriarca Siro Ortodosso e dal Metropolita della Chiesa ortodossa siriaca di Antiochia per le diocesi di Istanbul, Ankara e Izmir. Il Patriarca e il Santo Padre sono entrati nella Chiesa e si sono uniti ai Leader religiosi per una foto di gruppo. Successivamente il coro ha intonato un canto di invocazione allo Spirito Santo e i leader hanno preso posto alla tavola rotonda. 🔗 Leggi su Lapresse.it

