Papa Leone XIV a Istanbul incontra i Capi delle Chiese e delle Comunità cristiane
Al termine della visita alla moschea Blu a Istanbul, il Papa si è trasferito in auto alla Chiesa ortodossa siriaca di Mor Ephrem per l’incontro con i Capi delle Chiese e delle Comunità cristiane. Al suo arrivo, Leone XIV è stato accolto dal Patriarca Siro Ortodosso e dal Metropolita della Chiesa ortodossa siriaca di Antiochia per le diocesi di Istanbul, Ankara e Izmir. Il Patriarca e il Santo Padre sono entrati nella Chiesa e si sono uniti ai Leader religiosi per una foto di gruppo. Successivamente il coro ha intonato un canto di invocazione allo Spirito Santo e i leader hanno preso posto alla tavola rotonda. 🔗 Leggi su Lapresse.it
