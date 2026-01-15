Crans-Montana Papa Leone XIV incontra i familiari delle vittime

Papa Leone XIV ha incontrato le famiglie delle vittime dell’incendio di Crans-Montana, avvenuto nella notte di Capodanno nel bar-discoteca Le Constellation. L’incendio ha provocato 40 morti, in maggioranza giovani, e 116 feriti. L’incontro si è svolto nella località svizzera, offrendo supporto e conforto alle famiglie colpite da questa tragedia.

Papa Leone XIV ha incontrato le famiglie delle vittime dell’incendio di Crans-Montana. Nella località svizzera, la notte di Capodanno, un rogo scoppiato nel bar-discoteca Le Constellation ha causato 40 morti (per lo più giovanissimi) e 116 feriti. Tra le persone che hanno perso la vita ci sono anche sei italiani. Per la tragedia sono stati indagati i proprietari del locale, una coppia francese di origine corsa: Jacques e Jessica Moretti. Per l’uomo è stato convalidato l’arresto mentre per la donna il tribunale delle misure coercitive del Canton Vallese ha imposto “delle  misure sostitutive alla detenzione preventiva a causa dell’esistenza di un rischio di fuga, unico rischio invocato dal pubblico ministero”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

