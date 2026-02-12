Lucio Presta senza filtri | bordate ad Amadeus Paolo Bonolis e Stefano De Martino

Lucio Presta torna a parlare forte e chiaro. Nell’intervista al Fatto Quotidiano, il manager televisivo non si tira indietro e lancia bordate ad Amadeus, Paolo Bonolis e Stefano De Martino. Racconta tensioni passate e retroscena che coinvolgono alcuni dei volti più noti della tv italiana, dai suoi clienti alle loro mogli.

Lucio Presta torna a far parlare di sé con dichiarazioni senza freni. Nell'intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano, il noto manager televisivo non ha risparmiato nessuno, raccontando contrasti e retroscena con alcuni dei volti più noti della tv italiana, dai suoi assistiti alle loro mogli. I rapporti complicati con Stefano De Martino. Presta ha aperto il fuoco sull'ex assistito Stefano De Martino. Secondo lui, dopo essere arrivato in Rai grazie al suo supporto, De Martino gli avrebbe voltato le spalle. "Ho fatto di tutto per fargli fare Stasera Tutto è Possibile, poi è andato con Caschetto.

