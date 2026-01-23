ChiantiBanca | Progetto in linea coi nostri valori

ChiantiBanca conferma il suo impegno nei valori di solidarietà e supporto allo sport, sostenendo il progetto del nuovo centro sportivo del Pisa Sporting Club. Questa collaborazione rappresenta un passo importante nel rafforzare i legami con la comunità e promuovere attività sportive di qualità. Un impegno che si inserisce nella mission della banca di favorire lo sviluppo locale e il benessere sociale, mantenendo un approccio sobrio e orientato ai valori condivisi.

"L'unica cosa che non sono riusciti a farmi fare è smettere di essere astemio". La battuta del presidente del Pisa Sporting Club Giuseppe Corrado strappa un sorriso e racconta, meglio di molte parole, un rapporto che – come sottolinea ChiantiBanca – va avanti da anni e che oggi trova una nuova tappa nel sostegno economico al progetto del nuovo centro sportivo nerazzurro. "Essere qui ha un significato importante per la nostra banca: non si tratta solo di erogare credito, ma di accompagnare un progetto molto importante per la città, per la comunità, per il territorio", afferma il direttore generale di ChiantiBanca, Maurizio Farnesi.

