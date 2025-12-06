Pallanuoto femminile Rapallo e SIS Roma in testa alla Serie A1 al termine del girone d’andata
In attesa del recupero tra Orizzonte e Bogliasco, fissato per mercoledì 10 dicembre, si disputa la nona ed ultima giornata del girone d’andata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile, che si ferma per gli Europei di gennaio. Si conferma la coppia di testa: comandano la classifica a quota 23 la SIS Roma, che domina il big match di giornata passando in casa della Plebiscito Padova per 11-16, ed il Rapallo, che liquida per 28-5 la Locatelli Genova. Terza posizione a -4 per l’Orizzonte, corsaro a Cosenza per 8-14. Si prende il quarto posto, approfittando degli stop di calabresi e patavine, Trieste, che regola con un largo 19-9 la Brizz Nuoto. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Al via il campionato di A2 Femminile gir. Nord. Esordio fuori casa delle nostre ragazze contro la corazzata Torino! Forza Ragazze!!! Domenica 7 dicembre ? ore 12:00 Piscina Ferraris Torino https://waterpolomilano.it/ #waterpolo #pallanuoto #divertimento - facebook.com Vai su Facebook
Pallanuoto femminile, Rapallo e SIS Roma in testa alla Serie A1 al termine del girone d’andata - In attesa del recupero tra Orizzonte e Bogliasco, fissato per mercoledì 10 dicembre, si disputa la nona ed ultima giornata del girone d'andata della ... oasport.it scrive
A1 F. Ottava giornata. Alle 20 gran finale con Roma-Rapallo - A Recco I'AGN Energia Bogliasco 1951 riceve la Smile Cosenza Pallanuoto, che quest'anno sembra aver ... Come scrive federnuoto.it
A1 F. Conclusa l'andata. Roma e Rapallo capolista - Tutta d'un fiato la nona giornata, ultima del girone d'andata, del campionato di serie A1 femminile. Come scrive federnuoto.it
Rapallo battuta e agganciata dalla Roma - Ventinove gol al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa fotografano il più bel incontro dell’anno tra le due ... Lo riporta liguriasport.com
Pallanuoto, Serie A1 femminile 2025-2026: Roma si impone nel big match e raggiunge il Rapallo in vetta - Si è chiusa oggi l’ottava giornata del campionato di Serie A1 femminile che si era aperta sabato con i primi tre anticipi. Secondo oasport.it
Pallanuoto: oggi in vasca la Pro Recco e, in campo femminile, Rapallo e Bogliasco - Impegno di Champions League per la Pro Recco, che questo pomeriggio alle 18. Lo riporta radioaldebaran.it