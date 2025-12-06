Pallanuoto femminile Rapallo e SIS Roma in testa alla Serie A1 al termine del girone d’andata

In attesa del recupero tra Orizzonte e Bogliasco, fissato per mercoledì 10 dicembre, si disputa la nona ed ultima giornata del girone d’andata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile, che si ferma per gli Europei di gennaio. Si conferma la coppia di testa: comandano la classifica a quota 23 la SIS Roma, che domina il big match di giornata passando in casa della Plebiscito Padova per 11-16, ed il Rapallo, che liquida per 28-5 la Locatelli Genova. Terza posizione a -4 per l’Orizzonte, corsaro a Cosenza per 8-14. Si prende il quarto posto, approfittando degli stop di calabresi e patavine, Trieste, che regola con un largo 19-9 la Brizz Nuoto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto femminile, Rapallo e SIS Roma in testa alla Serie A1 al termine del girone d’andata

