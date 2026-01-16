Europei di pallamano Panitti | Tutto per l’Italia che vetrina
Gli Europei di pallamano rappresentano un’importante occasione di visibilità per il movimento italiano. Kristianstad, in Svezia, ospita questa competizione che, dopo 28 anni, riporta l’Italia in una fase di grande interesse e impegno. Il torneo offre una vetrina fondamentale per la crescita e il riconoscimento dello sport nel nostro paese, evidenziando l’impegno della squadra e del movimento nazionale.
Kristianstad (Svezia), 16 gennaio – L’Italia della pallamano vive oggi un brivido che aspettava da 28 anni. Da tanto non prendeva parte agli Europei, e l’esordio è alle 18 contro l’Islanda. Abbiamo un portierone in più. Pau Panitti, nato e cresciuto in Spagna, ma con doppia cittadinanza perché il padre è di Bologna. Panitti, cosa si prova a vestire la maglia azzurra? "Una grande emozione. Non è stata una decisione facile quella di accettare l'invito della Federazione Italiana. Ero già portiere delle nazionali giovanili in Spagna. Ma ho parlato con Bob (Hanning, il nostro ct) e ho aderito alla proposta con entusiasmo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
