Pallamano Ferrara vince il derby e resta a punteggio pieno
Nell'atteso derby di pallamano, Pallamano Ferrara si impone su Handball Estense, confermando il suo percorso a punteggio pieno. La vittoria, ottenuta sia all'andata che al ritorno, rappresenta un momento di grande soddisfazione per i ragazzi di coach Cara, che si preparano a celebrare un Natale all'insegna del successo e della tradizione.
Pallamano A2 femminile. Derby a Imola per l’Acciarino - Torna in campo la Pallamano Acciarino, che oggi con fischio di inizio alle 15 si recherà a Imola, per l’ennesimo derby stagionale sfidando a domicilio la Pallamano Romagna per un incontro valevole per ... ilrestodelcarlino.it
Pallamano Ferrara in casa. E’ un esame da capolista - Dopo il successo nel derby contro l’Handball Estense, alle 19. ilrestodelcarlino.it
Sabato di festa al Boschetto per la stracittadina che ha regalato emozioni nella gara di andata, vi aspettiamo numerosi! #hbe #garedelweekend #matchweek #handballestense #pallamanoaferrara #ferrarasport - facebook.com facebook
