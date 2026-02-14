Palladino | Ederson rigorista? Non ci ha sorpreso Raspadori ha avuto un problema muscolare

Palladino ha spiegato che Ederson è un rigoreista noto e non sorprendeva che tentasse un tiro dagli undici metri. Nel frattempo, Raspadori ha dovuto abbandonare il campo per un problema muscolare, che potrebbe influire sulla prossima partita. L’Atalanta punta a conquistare altri punti, cercando di migliorare la propria posizione in classifica per la qualificazione alla Champions League.

Tre punti per avvicinare ancora di più la corsa verso la Champions League, perché l’ Atalanta vuole arrivare sempre più in alto guardando solo a sé stessa. La vittoria per 2-0 contro la Lazio porta la Dea in una dimensione ancora superiore, a -4 da chi sta in questo momento al quarto posto. Una prestazione solida e matura, che dimostra la crescita di tutta la squadra. leggi anche. 25ª giornata serie a L’Atalanta batte un altro colpo da Champions: vittoria 2-0 sul campo della Lazio. E mentre Nikola Krstovic è la voce del gruppo giovane che suona la carica – “Vogliamo andare in Champions, abbiamo uno spirito forte, un gruppo fenomenale.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Raspadori si è infortunato durante la partita tra Atalanta e Lazio a causa di un problema muscolare al flessore.

Lorenzo Sonego ha affrontato un problema al polso durante il match contro Lorenzo Musetti al secondo turno degli Australian Open 2026.

