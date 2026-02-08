Palermo | Memorial Guardì alla Favorita domenica traffico modificato e chiusure per la ciclovia

Domenica a Palermo ci sarà il II Memorial Silvestre Guardì alla Favorita. Per l’occasione, alcune strade vicino al parco cambieranno senso e saranno chiuse. La città si prepara a un evento che attirerà molti spettatori e ciclisti, quindi i residenti devono fare attenzione ai cambiamenti alla viabilità. La corsa si svolgerà tutto nel parco e nelle zone limitrofe, creando qualche disagio ai mezzi e ai cittadini.

La Favorita si prepara a ospitare, domenica 8 febbraio 2026, il "II Memorial Silvestre Guardì", una competizione ciclistica che comporterà significative modifiche alla viabilità all'interno e nei dintorni del parco cittadino. La gara, inizialmente programmata per il 25 gennaio, era stata rimandata a causa delle avverse condizioni meteorologiche, ma ora, nonostante una previsione di piogge che si attesta intorno al 95% e venti da OSO a 10.3 nodi, è confermata. L'ordinanza emessa dall'ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo prevede una serie di chiusure e divieti di sosta lungo il percorso di gara, dalle ore 8:00 alle ore 13:00, o comunque fino al termine della manifestazione.

