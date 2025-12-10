Mafia e droga 50 arrestati a Palermo

Un vasto blitz della Polizia ha portato all’arresto di 50 persone a Palermo, colpite da accuse legate a mafia e traffico di droga. L’intervento ha coinvolto lo storico mandamento della Noce e le famiglie Noce, Cruillas-Malaspina e Altarello, segnando un importante passo nella lotta contro il crimine organizzato nella città.

12.45 Maxi-blitz di Polizia a Palermo contro mafia e traffico di stupefacenti: interessato lo storico mandamento mafioso della Noce, con le famiglie Noce, Cruillas-Malaspina e Altarello. In carcere 19 persone, 6 ai domiciliari e 25 fermate, accusate, a vario titolo, di associazione mafiosa, intestazione fittizia e spaccio di droga. Creato anche centro smercio virtuale. Per accreditarsi come capi sul profilo usavano la foto di Al Pacino nel ruolo di Tony Montana nel film Scarface. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

