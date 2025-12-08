È morto a Palermo l' editore-libraio Sergio Flaccovio

Scompare una figura illuminata e gentile della cultura palermitana. È morto l’editore-libraio Sergio Flaccovio. Aveva raccolto l’eredità del padre Salvatore Fausto, protagonista di una storia di promozione culturale che ha lasciato molte tracce. Flaccovio padre aveva avviato nel 1938 la sua attività con l’apertura di una libreria, in via Ruggero Settimo, diventata soprattutto tra gli anni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

