Palermo aggressione in via Libertà | coltello vittima confusa e inquietante serenità dell’aggressore dopo il gesto

Un uomo ha aggredito un’altra persona con un coltello in via Libertà a Palermo, dopo un litigio acceso. La vittima era confusa e spaventata, mentre l’aggressore si è calmato subito e ha mangiato un gelato come se nulla fosse successo. La scena ha lasciato tutti senza parole, con il traffico bloccato e i passanti increduli davanti alla scena.

Palermo, un coltello per "punire" e un gelato dopo l'aggressione: la spirale di follia in via Libertà. Palermo è sotto shock dopo che un uomo di 52 anni ha aggredito con un coltello una donna in via Libertà, giovedì sera. L'aggressore, affetto da disturbi psichiatrici e non in cura, ha confessato di aver scambiato la vittima per un'altra persona incontrata in un bar, agendo in preda a un "raptus" e motivato da un desiderio di "punizione". La vittima, una signora di Bari, è ricoverata in prognosi riservata. L'aggressione e l'arresto: una dinamica sconcertante. Intorno alle 18:10 di giovedì, A. L.